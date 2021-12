Orange : Reprise de suivi à surperformance chez Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF reprend un suivi d'Orange à 'surperformance' avec un objectif de cours de 11 euros, pointant 'au cours actuel, les multiples de valorisation les plus bas de son histoire, une décote sectorielle au plus haut et une capitulation de nombreux investisseurs'.



'Pour autant, nous pensons que la probabilité est forte, et donc attractive, qu'Orange entre dans un nouveau cycle en 2022 avec un changement d'équipe à la tête du groupe, dont l'intérêt sera de poursuivre le plan d'économies', juge l'analyste.



Le bureau d'études anticipe aussi de la part de l'opérateur télécoms le premier rebond des cash-flows opérationnels (EBITDA-Capex) depuis 2010, soutenu par la décélération du plan fibre, ainsi que plusieurs transactions créatrices de valeur.



