Orange : Renforce les solutions digitales de Veolia

(CercleFinance.com) - Veolia Water Technologies a signé un accord avec Orange Business Services pour soutenir la croissance de sa plateforme digitale et intelligente Hubgrade, et développer des services numériques innovants pour ses clients.



Avec ses solutions digitales Hubgrade, Veolia Water Technologies met à la disposition de ses clients une plateforme leur permettant de visualiser, anticiper et optimiser à distance le fonctionnement de leurs équipements et installations de traitement d'eau.



Cette plateforme permet aux collectivités et aux industriels d'optimiser la performance de leurs sites tout en préservant durablement la ressource en eau.



' Cette collaboration permet de multiplier les fonctionnalités du suivi, de l'analyse et de l'optimisation des performances techniques, économiques et environnementales des équipements de nos clients ',souligne Vincent Caillaud, Directeur Général, Veolia Water Technologies.



' Nous sommes engagés dans une démarche pour développer des plateformes performantes et sécurisées par Orange Cyberdefense afin de favoriser une croissance responsable ',ajoute Aliette Mousnier-Lompré, CEO, Orange Business Services.



