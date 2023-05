Orange : Renforce l'équipe de direction d'Orange Business

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Business annonce aujourd'hui avoir renforcé son équipe de direction.



Usman Javaid, PhD, a été nommé 'Chief Products and Marketing Officer', depuis le 24 avril 2023. Il devient ainsi responsable des propositions de valeur stratégiques de l'entreprise, des lignes d'activité, du portefeuille de produits, des outils numériques et stratégiques, ainsi que de la supervision des équipes mondiales de communication et de marketing.



Hriday Ravindranath a été nommé 'Chief Technology and Information Officer', à compter du 15 mai 2023. Il a été sélectionné comme Young Global Leader, dans le cadre du Forum économique mondial, une communauté dynamique de personnes exceptionnelles ayant la vision, le courage et l'influence nécessaires pour conduire des changements positifs dans le monde.



Ces deux dernières nominations viennent compléter l'équipe dirigeante d'Orange Business, qui a également nommé François Fleutiaux au poste de vice-président exécutif de la France, à compter du 9 janvier 2023.



Son rôle est de positionner Orange Business comme un intégrateur de réseaux et de solutions numériques de premier plan pour nos clients en France et de piloter le P&L français afin d'obtenir de solides résultats financiers.



