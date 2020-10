Orange : Remporte la quantité la plus élevée de fréquences 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange: quantité la plus élevée de fréquences 5G

Orange annonce avoir remporté la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France. Le groupe se félicite du résultat du processus d'enchères des fréquences 3,5GHz.



Avec 90 MHz, Orange est l'opérateur français qui disposera de la quantité la plus élevée de fréquences 5G. ' Orange renforce ainsi sa position de N°1 avec le portefeuille de fréquences le plus large du marché français : 257 MHz de fréquences au total '.



Le prix total des 90 MHz acquis par Orange est de 854 ME, avec un étalement des paiements sur 4 à 15 ans selon les blocs.



Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange, a déclaré : ' Avec ces enchères, nous venons de franchir une étape essentielle pour les réseaux du futur. Avec 90 MHz de spectre 5G, Orange sera en mesure de conforter son leadership dans les réseaux mobiles et développera un réseau 5G performant, gage d'attractivité et de compétitivité pour la France '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.