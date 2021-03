Orange : Rachat d'un emprunt obligataire

(CercleFinance.com) - Orange annonce son intention de rembourser son emprunt obligataire d'un montant d'un milliard de dollars portant intérêt au taux de 4,125% à échéance septembre 2021, représentant la totalité du montant en principal restant dû.



'Les porteurs seront notifiés conformément aux termes de l'Indenture en date du 9 juillet 2009 (telle que modifié et supplémenté) entre France Telecom, devenu Orange au 1er juillet 2013, et The Bank of New York Mellon, en qualité de trustee', précise l'opérateur télécoms.



