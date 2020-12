Orange : Poursuit son engagement dans les zones rurales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'opérateur annonce l'installation d'un nouveau site mobile sur la commune de Fruncé, permettant aux habitants de Fruncé, Le Thieulin et Saint-Denis-des-Puits (trois communes d'Eure-et-Loir) de bénéficier 'd'une couverture mobile 4G optimale', indique Orange.



L'opérateur indique poursuivre 'son effort de couverture' et 'ambitionne que l'ensemble des sites mobiles nationaux basculent en 4G d'ici la fin de l'année'.



Selon Nicolas Guérin, secrétaire général du groupe Orange, 'ces travaux d'amélioration de la couverture rurale, qui ont été réalisés sur nos fonds propres à Fruncé, Le Thieulin et Saint-Denis-des-Puits, constituent précisément une preuve concrète de l'engagement d'Orange auprès des territoires, et notamment en Eure-et-Loir.'



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.