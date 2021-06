Orange : Participation majoritaire avec AXA dans DabaDoc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Middle East and Africa et AXA Assurance Maroc annoncent la signature d'un accord portant sur l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire dans le capital de DabaDoc.



DabaDoc est une plateforme qui digitalise l'accès à la santé en Afrique. DabaDoc a développé des solutions aujourd'hui adoptées par des milliers de professionnels de santé au Maroc, en Tunisie et en Algérie.



La réalisation (closing) de la transaction, est attendue pour le troisième trimestre 2021.



' DabaDoc bénéficiera d'une large expérience d'AXA, un des leaders mondiaux en assurance santé, et de l'expertise technologique et des solutions de paiement d'Orange pour permettre de développer des solutions digitales qui apportent rapidement des bénéfices concrets aux patients et à tout l'écosystème de santé Africain ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.