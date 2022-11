Orange : Partenariat avec Vanu en Côté d'Ivoire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange Côte d'Ivoire annonce avoir conclu avec Vanu, un partenariat visant à fournir une connectivité aux zones rurales de Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux filiales du groupe Orange Côte d'Ivoire au Burkina Faso et au Liberia.



Dans ce cadre, Orange et Vanu mettront à profit les dernières technologies mobiles pour accélérer le développement des projets numériques dans les domaines de la santé, l'agriculture, l'éducation et les services financiers et bien d'autres encore.



Le projet débutera avec la mise en place de 1 070 sites, dont 700 en Côte d'Ivoire, 170 au Burkina Faso et 200 au Liberia. Le partenariat entre Orange et Vanu inclura la fourniture de mises à niveau technologiques et sera basé sur le modèle innovant ' Network-as-a-Service ' (NaaS).



' Afin de rendre les services numériques accessibles à tous, Orange va déployer ses services en améliorant/augmentant stratégiquement sa couverture réseau afin que personne ne soit laissé pour compte. Notre objectif est en effet de fournir un accès libre et gratuit aux services numériques, en tout lieu et au plus grand nombre', a commenté Nafy Coulibaly, Directrice générale adjointe chargé des opérations en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Liberia.



