Orange : Partenaire de Digital Africa au profit des startups

(CercleFinance.com) - Orange annonce la signature d'un partenariat stratégique entre Orange Middle East and Africa et Digital Africa.



L'idée de cet accord est de favoriser et renforcer la croissance des startups africaines en tirant parti de l'expertise et des ressources des Orange Digital Centers et de Digital Africa.



Dans un premier temps, les partenaires travailleront à identifier et sélectionner des startups technologiques 'prometteuses sur l'ensemble du continent africain'.



Les startups sélectionnées auront alors la possibilité d'accéder à diverses ressources, notamment des programmes de mentorat, une assistance technique, la mobilisation de financement ainsi que des opportunités de mise en réseau par l'intermédiaire de l'Orange Digital Center et de la communauté Digital Africa.



Pour rappel, Orange Digital Center (ODC) est un écosystème déployé dans 17 pays en Afrique et Moyen Orient et 8 pays en Europe, qui permet d'accompagner, former et encadrer les jeunes et les porteurs d'idées innovantes.



Grâce à ce partenariat, Orange et Digital Africa entendent ainsi poursuivre leurs contributions au développement 'd'un écosystème florissant de startups en Afrique'.





