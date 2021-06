Orange : Ouverture d'un laboratoire commun avec l'UGA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé l'inauguration d'un laboratoire commun dédié à la santé avec l'Université Grenoble Alpes (UGA). L'objectif de ce laboratoire, Telecom4Health (T4H), est d'accélérer la recherche sur les nouvelles technologies et solutions dédiées à la santé.



Issu de la collaboration de longue date entre les équipes de recherche Orange basées à Grenoble-Meylan et les laboratoires AGEIS (UGA) et LIG (UGA - Grenoble INP-UGA, CNRS, Inria), le laboratoire conduira des travaux de recherche autour de l'Intelligence Artificielle et des nouvelles technologies appliquées à la médecine dite ' 4 P ' : prédictive, préventive, personnalisée et participative.



Le laboratoire permettra d'imaginer et de concevoir les services de santé de demain en produisant, à terme, des publications, des brevets, des projets tout en les confrontant aux pratiques des professionnels de la santé grâce à la mutualisation des savoir-faire de chacun, assure Orange.



