Orange : Ouverture d'un 5G Lab à Anvers

(CercleFinance.com) - Orange Belgium a officiellement ouvert ce matin son premier 5G Lab à Anvers, un lieu qui permet de découvrir, tester et développer de nouveaux cas d'utilisation innovants de la technologie de réseau 5G Stand Alone.



L'opérateur présentera notamment les capacités de la nouvelle norme télécom 5G SA et expliquera en quoi elle peut aider les entreprises à innover et à se digitaliser.



Le Lab rejoindra le réseau international du Groupe Orange, qui compte déjà 7 autres Labs en Europe.



