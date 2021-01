Orange : Orange Bank achète la néobanque Anytime

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange fait savoir que sa filiale Orange Bank poursuit son développement en faisant l'acquisition d'Anytime, 'une néobanque dédiée aux besoins des professionnels, des entreprises et des associations.'



En devenant une filiale à 100% d'Orange Bank, Anytime pourra s'appuyer sur l'image de marque d'Orange auprès des clients TPE/PME afin d'accélérer son développement commercial et enrichir les solutions qu'elle propose aux professionnels, estime Orange.



La société Anytime, qui assure être rentable depuis 2018, s'est en effet développée en proposant des comptes pro, des solutions de paiement et de gestion des notes de frais qui font gagner du temps aux TPE/PME.



Avec l'apport des experts d'Orange, ces services seront enrichis à l'avenir pour créer une plateforme complète des solutions qui vise à accompagner les clients professionnels dans leurs démarches, assure Orange.



