Orange : Optimisation du réseau 5G avec Nokia

(CercleFinance.com) - Nokia va étendre sa technologie de réseaux auto-organisés (SON) aux réseaux 5G exploités par l'un des principaux opérateurs de télécommunications au monde, Orange.



L'opération couvrira tous les marchés d'Orange, à commencer par la France et l'Espagne. Nokia continue de proposer un support étendu pour les technologies 2G, 3G et 4G couvrant plus d'un million de cellules radio Orange en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Nokia SON offre à Orange la possibilité d'automatiser les processus de configuration et d'optimisation du réseau radio, ainsi que d'améliorer les performances et l'efficacité du réseau pour répondre aux demandes croissantes de la 5G.





