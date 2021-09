Orange : Opération d'actionnariat réservée aux salariés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange lance 'Together 2021', une opération d'actionnariat salarié réservée aux membres du personnel du Groupe et portant sur environ 1% du capital.



Au 30 juin 2021, 80% des salariés du Groupe (et 88% des salariés d'Orange en France) étaient actionnaires de l'entreprise. Les salariés ou anciens salariés actionnaires détenaient 6,5% du capital et près de 10% des droits de vote.



'Ce 12ème programme d'actionnariat salarié s'inscrit dans la poursuite des efforts menés par Orange pour associer durablement les salariés à l'évolution du Groupe et à la réussite du plan stratégique Engage 2025', explique Orange.



'Together 2021 constitue une nouvelle étape pour atteindre l'objectif de 10 % d'actionnariat salarié à terme et associer toujours plus étroitement les salariés à l'évolution du Groupe et à ses perspectives', a commenté Stéphane Richard, président-directeur général d'Orange, du lancement de ce programme d'actionnariat salarié.



