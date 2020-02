Orange : Offre publique de retrait sur Business & Decision

(CercleFinance.com) - Orange annonce son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait avec ensuite un retrait obligatoire sur les actions Business & Decision au prix de 7,93 euros par action.



Orange Business Services SA, filiale à 100% d'Orange SA détient 93,62% du capital et 93,42% des droits de vote de Business & Decision.



Compte tenu de la détention actuelle par le groupe Orange, un retrait obligatoire au même prix sera mis en oeuvre après l'offre publique.



Le projet d'offre publique de retrait sera soumis à l'examen de l'AMF et devrait être déposé fin février 2020.



