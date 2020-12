Orange : Offre envisagée sur Orange Belgium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce envisager de lancer une offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle sur les actions Orange Belgium qu'elle ne détient pas encore et, si les conditions sont réunies, une radiation éventuelle de la cote de ces titres à Bruxelles.



L'opérateur télécoms précise que cette offre serait faite en espèces, sans condition de seuil, au prix de 22 euros par action, soit une prime de 35,6% par rapport au cours de clôture d'Orange Belgium au 2 décembre.



L'objectif est de 'permettre à Orange Belgium de déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et de réagir plus efficacement aux transformations majeures du marché belge, par une meilleure flexibilité financière'.



