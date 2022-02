Orange : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Orange et relève son objectif de cours de 11 à 13 euros, sur la base de ses nouveaux chiffres pour l'opérateur télécoms après ses résultat la semaine passée, et en tenant compte de trois scénarios.



'La présentation des résultats a confirmé qu'Orange s'engage sur un cycle inédit en 10 ans de croissance continue de ses FCF (+24% par an sur 2022-23 attendu par Oddo)', juge-t-il, ajoutant que le titre 'reste sur une décote moyenne de 10-15% sur le secteur'.



L'objectif de cours intègre une probabilité de 30-40% de réalisation sur une fusion avec MasMovil en Espagne, une monétisation des tours à un multiple de valorisation de marché (par exemple une fusion avec Vantage Towers) et une monétisation d'Orange CyberDefense.



