Orange : Nouvelle émission d'hybrides, plus offre de rachat

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé mercredi son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides et de lancer concomitamment une offre de rachat sur ses obligations hybrides existantes.



Les nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée, libellées en euros, incluront une première option de remboursement anticipé au gré à partir de la septième année , avec taux d'intérêt fixe réajustable.



La détermination de leur prix d'émission devrait être communiquée plus tard dans la journée.



Concernant l'offre de rachat, elle visera une partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant d'un milliard d'euros ayant une première date de remboursement prévue en février 2024.



Elle se terminera le 13 avril et ses résultats seront annoncés le lendemain.



L'opérateur télécoms explique que l'objectif de l'opération consiste, entre autres, à gérer 'pro activement' son portefeuille d'instruments hybrides, sachant que la taille totale du portefeuille en circulation devrait demeurer inchangée.



