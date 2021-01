Orange : Nouveau projet de câble transatlantique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce la signature d'un partenariat pour le câble AMITIÉ qui devrait être mis en service début 2022. Après validation des autorités locales aux États-Unis, le câble devrait relier le Massachusetts à Le Porge, une commune proche de Bordeaux.



Ce nouveau câble transatlantique viendra s'ajouter au câble Dunant de Google, dont l'atterrissement a été annoncé en mars dernier par Orange et qui est désormais mis en service pour les clients wholesale et entreprise.



'Ces deux câbles auront une capacité supérieure à celle de tous les systèmes existants en service sur le front transatlantique', souligne-t-il, notant qu'ils regroupent respectivement 16 et 12 paires de fibre.



