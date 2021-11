Orange : Négociations pour une acquisition en Belgique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Belgium, filiale d'Orange cotée à Bruxelles, annonce avoir été choisie par Nethys pour entrer en négociation exclusive pour l'acquisition de 75% du capital moins une action de VOO, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital.



Opérateur de télécom détenant le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise, VOO offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d'Internet très haut débit et de télévision.



Orange Belgium pourrait ainsi, grâce à cette acquisition, conforter le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national. Disposant d'un levier d'endettement très faible, il financerait l'opération par un accroissement de sa dette, grâce au soutien d'Orange.



