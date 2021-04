Orange : Orange ne compte pas se séparer d'Orange Bank, espère la voir croître, déclare son PDG

PARIS (Reuters) - Le groupe Orange ne compte pas se séparer de sa filiale Orange Bank et mise sur sa croissance future, a déclaré vendredi le PDG du groupe télécoms français Stéphane Richard.

"Il n'y pas de questionnement, la banque fait partie de notre stratégie depuis 2015, elle a un projet de croissance au bénéfice de nos clients", a-t-il dit sur Radio classique.

"Toute la question du partenaire, du capital, etc. doit être pour nous au service de ce projet, au service de cette croissance", a poursuivi Stéphane Richard.

Orange Bank, détenu à 78% par Orange et à 22% par l'assureur Groupama, serait à la recherche d'un nouvel investisseur.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Si on peut continuer la route avec Groupama, on sera heureux de le faire, si on ne peut pas continuer la route avec Groupama parce que Groupama ne le souhaite pas, eh bien on regardera si on peut trouver un autre partenaire industriel qui fasse sens pour nous pour ce projet de croissance et si on ne trouve pas de partenaire, on continuera tout seul", a résumé Stéphane Richard.

(Myriam Rivet, Sudip Kar-Gupta, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2021 Thomson Reuters