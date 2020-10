Orange : Morgan Stanley relève à 'pondérer en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mardi sa recommandation sur le titre Orange, passant de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', après un repli de 26% depuis le début de l'année.



S'il prévient que le troisième trimestre pourrait encore réserver quelques mauvaises surprises avec une détérioration des indicateurs financiers en France, en Espagne et au Moyen-Orient/Afrique (MEA), l'intermédiaire note que l'opérateur français se trouve aujourd'hui en position de monétiser ses activités d'infrastructures (tours télécoms, fibre), voire sa branche de cybersécurité, sur la base de multiples de valorisation intéressants.



Morgan Stanley en profite pour rehausser son objectif de cours de 11 à 11,5 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de plus de 20% par rapport aux niveaux actuels.



