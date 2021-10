Orange : Mise sur les puits carbone avec Alliance Forêts Bois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir signé un contrat avec Alliance Forêts Bois portant sur le financement de puits carbone naturels en France.



Le contrat porte sur une trentaine de projets de reboisement pour un total d'environ 175 hectares de forêts répartis sur l'ensemble de la France métropolitaine, permettant de séquestrer plus de 32.000 tonnes de CO2 en France.



Cet accord marque une nouvelle étape dans l'atteinte de l'objectif ' Net Zéro Carbone ' pris par le Groupe Orange en 2040.



Orange a en effet pour ambition de réduire, d'ici 2040, 80% de ses émissions de CO2 par rapport à 2015 et séquestrer 20% des émissions résiduelles incompressibles à la même échéance.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.