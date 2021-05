Orange : Le rachat du diffuseur TDF serait à l'étude

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange étudierait actuellement la possibilité de racheter le diffuseur TDF, une ancienne filiale de France Telecom dont le groupe s'était séparé en 2002 afin d'alléger sa dette, affirme aujourd'hui L'Express.



Cette opération, baptisée 'projet First' viserait à renforcer et à valoriser Totem, la structure d'Orange chargée des tours et autres pylônes nécessaire aux antennes de téléphonie mobile, indique l'hebdomadaire.



L'Express rappelle d'ailleurs qu'à l'heure des 2G, 3G, 4G et 5G, les infrastructures mobiles - pylônes et autres toits d'immeubles sur lesquels reposent les antennes - sont devenues très recherchées et très fortement valorisées par des fonds d'investissement.



