Orange : Le partenariat avec la FFF a été renouvelé

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé hier soir avoir renouvelé son partenariat avec la Fédération Française de Football jusqu'en 2026.



L'opérateur télécoms - qui affiche le statut de partenaire 'majeur' de la FFF et des équipes de France depuis 2018 - a reconduit son partenariat pour quatre années supplémentaires à l'occasion du match France-Croatie qui s'est tenu hier au Stade de France.



Outre son contrat avec la Fédé, Orange est aussi le sponsor de trois clubs de Ligue 1, le Paris Saint Germain, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.



Orange rappelle par ailleurs qu'il soutient l'équipe de France féminine de football depuis 2018.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel