Orange : Lancement opérationnel de Totem

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement opérationnel de Totem, sa 'TowerCo', qui va lui permettre de 'renforcer sa position dans les métiers de gestionnaire et d'opérateur d'infrastructures mobiles passives et de bénéficier de nouveaux relais de croissance'.



Son management et son fonctionnement opérationnel seront totalement indépendants par le transfert à Totem de tous les actifs clés de l'infrastructure mobile passive (sites, terrains, baux et contrats de location à des tiers).



Au 1er novembre, le portefeuille d'infrastructures mobiles passives de Totem comprend plus de 26.000 sites (tels que des pylônes ou des toits-terrasses) en France et en Espagne. Après ces deux pays, il étudiera la possibilité d'intégrer d'autres actifs européens.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel