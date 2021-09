Orange : Lancement d'une solution de cybersécurité au Maroc

(CercleFinance.com) - Orange Cyberdefense, spécialiste européen des prestations de services de cybersécurité, annonce le lancement au Maroc de 'MicroSOC', une solution à destinations des organisations et entreprises de toutes tailles qui propose surveillance, confinement, investigation et remédiation des cyberattaques.



' Cette offre est basée sur les technologies EDR (Endpoint Dectection & Response) couplées avec la surveillance de nos analystes de détection et les données issues de notre base de Threat Intelligence', précise Orange.





