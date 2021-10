Orange : Lance deux nouveaux 'Digital Centers' en Afrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui le lancement de deux nouveaux 'Orange Digital Centers', en Côte d'Ivoire et au Cameroun, afin de ' rendre le numérique plus accessible et accompagner le développement de l'écosystème digital du continent '.



Selon Orange, ces centres numériques sont ' de véritables carrefour d'opportunités '. Ils proposent en un même lieu quatre programmes destinés à favoriser le développement de l'écosystème numérique en Afrique, à savoir une école du code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire, un accélérateur de start-up (Orange Fab) et Orange Ventures Africa, le fonds d'investissement du groupe Orange.



Dans le cadre de son plan stratégique Engage 2025, Orange a pris l'engagement de déployer d'ici à 2025 un Orange Digital Center dans chacun des pays où il opère.



A ce jour, huit Orange Digital Centers sont déjà ouverts dans la zone : Tunisie, Sénégal, Ethiopie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Jordanie, Maroc et Mali. D'autres centres seront ouverts dans les autres pays d'ici la fin de l'année 2021 et courant 2022, précise la société.





