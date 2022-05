Orange : Jacques Aschenbroich prend la présidence du conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange fait part de l'élection de Jacques Aschenbroich comme président non-exécutif du conseil d'administration, après sa nomination en tant qu'administrateur indépendant pour une période de quatre ans lors de l'assemblée générale qui s'est tenue jeudi.



L'AG a aussi nommé Valérie Beaulieu-James comme administratrice indépendante, toujours pour quatre ans. Christel Heydemann et Ramon Fernandez ont été confirmés dans leurs fonctions respectives de directrice générale et de directeur général délégué.



Succédant à Stéphane Richard à la tête de l'opérateur télécoms, Jacques Aschenbroich est par ailleurs président du conseil d'administration de Valeo, dont il a été directeur général de mars 2009 jusqu'au février 2016, puis PDG jusqu'au janvier 2022.



