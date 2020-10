Orange : Inaugure son campus Lumière, à Lyon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Auparavant dispersées à travers 18 sites, les équipes lyonnaises d'Orange seront désormais rassemblées sur le campus ' Orange Lumière ', situé dans le 3e arrondissement.

Les locaux ont été inaugurés ce jeudi en présence de plusieurs dirigeants d'Orange et du maire de la ville.



3000 salariés du groupe se partageront désormais les 36 000m2 de ce campus qui abritera notamment une salle de conférence de 250 places, 324 salles de réunion, une cafétéria ainsi qu'un studio de création audio et vidéo.



Réalisé par Pitch Promotion, le site est certifié Haute Qualité Environnementale (HQE).





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.