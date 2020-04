Orange : Hausse du CA et de la rentabilité au 1er trimestre en dépit du coronavirus

PARIS (Reuters) - Orange a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son indicateur clé de rentabilité au premier trimestre, porté par un redressement en France et une solide croissance en Afrique et au Moyen Orient, la crise du coronavirus n'ayant eu qu'un impact limité sur son activité.

"Le secteur des télécoms se révèle être l'un des plus résilients dans ce contexte inédit, et Orange dans ce secteur tout particulièrement dispose d'atouts exceptionnels, même s'il sera évidemment impossible de rester à l'écart de ce choc violent", a indiqué Ramon Fernandez, directeur général délégué, Finance, Performance et Europe lors d'une conférence téléphonique.

Comme annoncé le 17 avril, Orange a répété jeudi ne pas voir de "déviation significative" par rapport à ses prévisions financières pour 2020.

"Le groupe fera donc le point sur ses objectifs financiers pour 2020 lors de la publication du deuxième trimestre avec le bénéfice d'une meilleure visibilité sur les impacts de la crise liée au Covid-19", a-t-il indiqué.

Le confinement généralisé de la population, qui a obligé les gens à télétravailler et à faire les devoirs à la maison via internet, pourrait encourager certains à se tourner vers une connexion plus rapide avec la fibre optique et doper les abonnements en la matière, particulièrement après la fin du confinement, a expliqué Ramon Fernandez.

Il a ajouté toutefois que le déploiement de ces connexions avait été plus difficile en période de confinement et qu'Orange allait prendre du retard sur ses objectifs de déploiement de la fibre optique cette année.

Les fermetures de magasins ont aussi provoqué une baisse des ventes d'équipements et des revenus du roaming.

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN FRANCE

Orange se prépare à rouvrir ses magasins en France à partir du 11 mai, date du début d'un assouplissement progressif des mesures de confinement, et dans certains autres marchés comme l'Espagne.

Au premier trimestre, les revenus de l'opérateur télécoms s'élèvent à 10,4 milliards d'euros sur la période, en hausse de 1% à base comparable et l'Ebitdaal ("Ebitda after leases") progresse de 0,5% à 2,6 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,2% dans la région Afrique-Moyen-Orient et de 0,5% en France où l'opérateur dit avoir enregistré un premier trimestre record sur la fibre.

Il recule en revanche de 4,6% en Espagne où Orange souffre du "glissement de l'ensemble du marché vers le low-cost".

Les eCapex ("Capex économiques") ont par ailleurs reculé de 3,1% sur un an en raison de retards sur les investissements dans les réseaux fixes et mobiles liées notamment à l'impact de la crise sanitaire.

Lors d'une conférence téléphonique, Stéphane Richard a par ailleurs estimé que les enchères pour l'attribution des fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécoms français, décalée en raison du coronavirus, pourraient reprendre à l'automne.

A la Bourse de Paris, le titre Orange évoluait en hausse de 1,16% à 11,33 euros à 10h00, surperformant l'indice CAC 40 (+0,17%).

Les analystes de Jefferies soulignent dans une note que les résultats du groupe sont en ligne avec les attentes et que la baisse d'activité en Espagne était attendue.

(Blandine Hénault et Sarah White, avec la contribution de Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

