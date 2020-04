Orange : Hausse de 2,1% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2,1% à près de 10,4 milliards d'euros et de 1% à base comparable, tiré par une solide croissance de l'Afrique et Moyen-Orient et une progression du segment Entreprises, de la France et de l'Europe.



A base comparable, l'opérateur télécoms revendique un EBITDAaL de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 0,5%, avec des eCapex en baisse de 3,1% en raison de retards sur les investissements dans les réseaux fixes et mobiles, liés notamment à l'impact Covid.



Sur la base des éléments disponibles à ce jour, Orange 'ne prévoit pas de déviation significative par rapport à ses objectifs financiers pour l'exercice 2020 mais reste attentif à l'évolution de la situation'.



