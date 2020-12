Orange : Fonds du litige fiscal pour le développement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange indique qu'il utilisera une partie des fonds perçus suite au litige fiscal (2,2 milliards d'euros correspondant aux sommes payées en 2013, ainsi que les droits et intérêts associés) pour accélérer son développement et son engagement.



Pour près d'un quart des montants perçus, l'opérateur télécoms va renforcer son leadership dans les réseaux en France et à l'international au bénéfice de ses clients, ainsi que les projets liés à la transition écologique.



Orange consacrera aussi un quart des montants reçus à l'accompagnement de sa transformation opérationnelle pour gagner notamment en agilité et en performance. Il envisage en outre une offre sur les actions Orange Belgium.



