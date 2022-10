Orange : Étend sa gamme Fibre sur le marché des opérateurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Wholesale France complète son portefeuille avec le lancement, hier, de l'offre FTTH Access. Il s'agit d'une offre d'accès à un réseau de fibre optique déployé par Orange et les autres opérateurs.



Cette offre permettra aux clients opérateurs d'accompagner leurs clients Entreprise vers la fibre et de leur fournir des services de communications électroniques sans déployer d'infrastructure locale.



Ils bénéficieront en métropole d'une couverture élargie de plus de 27 millions de prises raccordables au lancement.



Orange Wholesale France a également mis à disposition de ses clients opérateurs uCPE Connect, une solution qui permet de remplacer des équipements physiques et de virtualiser tout type de fonctions réseaux indépendamment des éditeurs logiciels.



' Très attendues, ces solutions viennent compléter notre gamme pour aider les opérateurs à basculer dans l'écosystème de la fibre ', a déclaré Bénédicte Javelot, directrice générale d'Orange Wholesale France.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.