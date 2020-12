Orange : Orange envisage une OPA sur Orange Belgium

PARIS (Reuters) - Orange a annoncé mercredi envisager de conduire une offre publique d'acquisition sur les titres Orange Belgium qu'il ne détient pas encore.

Dans un communiqué, l'opérateur télécoms indique que son offre, "en espèces, sans condition de seuil, (serait) faite au prix de 22 euros par action".

Il précise qu'un tel montant représente une prime de 35,6% par rapport au cours de clôture d'Orange Belgium mercredi et de "49,3% par rapport au cours de bourse d’Orange Belgium moyen pondéré par les volumes sur les six derniers mois".

A ce prix, l'offre, qui porte sur les près de 47% d'Orange Belgique que le groupe français ne détient pas encore, représente 620 millions d'euros.

"L'objectif est de renforcer la position du groupe Orange afin de permettre à Orange Belgium de déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et de réagir plus efficacement aux transformations majeures du marché belge, par une meilleure flexibilité financière", dit Orange dans son communiqué.

Dans un second communiqué, Orange qui a annoncé en novembre avoir obtenu gain de cause dans un litige fiscal et récupéré au passage 2,2 milliards d'euros, fait savoir que son conseil d'administration est favorable au versement d'un dividende exceptionnel de 0,20 centimes d'euro par action au titre de 2020.

(Nicolas Delame et Sarah White)

