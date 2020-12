Orange : Entre au capital de Weaveworks, via Orange Ventures

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce que son fonds de capital risque, Orange Ventures, entre au capital de Weaveworks pour contribuer à l'adoption de sa solution GitOps dans les entreprises et les télécoms.



Weaveworks permet aux entreprises de bénéficier de l'agilité du cloud native grâce à GitOps, un modèle d'exploitation centré sur les développeurs pour Kubernetes.



WeaveWorks a levé un total de 36,65 millions de dollars auprès d'un pool d'investisseurs dans les télécommunications et de grandes entreprises, comme Orange Ventures, Deutsche Telekom, Ericsson, Amazon Web Services et Sonae IM et des investisseurs historiques comme Accel, Google Ventures et Redline Capital.



La société utilisera ce nouveau financement pour améliorer sa plateforme open source Kubernetes GitOps et étendre sa portée dans les télécoms et entreprises pour leur permettre une meilleure adoption du Cloud Native et Kubernetes avec GitOps.



