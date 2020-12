Orange : Engagé pour une intelligence artificielle inclusive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce être la première entreprise à recevoir le label international GEEIS-AI, créé par le Fonds de dotation Arborus, confirmant ainsi l'engagement du Groupe pour une Intelligence artificielle conçue et développée de manière responsable et inclusive.



Alors que les algorithmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus présents dans notre quotidien, il est essentiel pour Orange de veiller à ce que l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée soit responsable et que les potentiels biais discriminatoires soient identifiés et maîtrisés, indique l'opérateur.



L'audit, réalisé par Bureau Veritas, a reconnu Orange pour ses actions en matière de conception, de développement et d'utilisation d'une intelligence artificielle inclusive permettant de promouvoir la diversité et d'éviter les risques de discrimination.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.