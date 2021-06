Orange : Emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé mercredi soir avoir emprunté sur le marché obligataire 1,5 milliard d'euros sur deux tranches, de 700 millions à cinq ans avec un coupon de 0,00%, et de 800 millions à 13 ans avec un coupon de 0,75%.



J.P.Morgan et Société Générale sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux. 'Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan', explique l'opérateur télécoms.



