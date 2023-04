Orange : Déploie un réseau 5G au Vélodrome de Marseille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange fait savoir que sa filiale Totem, la Tower Company européenne d'Orange, a déployé un réseau 5G dernière génération au sein de l'Orange Vélodrome (Marseille).



'L'Orange Vélodrome devient ainsi le 1erstade en France à bénéficier d'une connectivité 5G aussi aboutie', assure l'opérateur.



Pour y parvenir, Totem a déployé une infrastructure DAS (Distributed Antenna System) avec des antennes de nouvelle génération spécialement développées pour ces lieux à forte densité d'usage du mobile offrant une couverture réseau homogène de haute qualité et un haut niveau d'efficience énergétique.



Les quatre opérateurs français, Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR, ont pu raccorder aujourd'hui leurs équipements à l'infrastructure antennaire déployée par Totem et pourront ainsi offrir la 5G à leurs clients finaux au sein de l'Orange Vélodrome.



