Orange : Définit sa politique salariale 2021 en France

(CercleFinance.com) - A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, Orange SA confirme aujourd'hui l'allocation d'un budget global de 1,8% des salaires dédié aux augmentations salariales pour l'année 2021 - comme en 2020.



'Par ce budget, Orange SA entend maintenir le pouvoir d'achat des salariés tout en préservant les équilibres financiers du Groupe qui fait face à un triple défi : économique, organisationnel et de développement des compétences', explique la société.



Par ailleurs, des mesures spécifiques seront appliquées afin de renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes indique Orange. 'Les premiers niveaux de salaire de l'entreprise ainsi que les salariés de moins de 29 ans (ou de moins de quatre ans d'ancienneté) bénéficieront également d'attentions particulières', ajoute la firme.





