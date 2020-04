Orange : Débloque 3 millions pour lutter contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le groupe Orange annonce avoir doté sa Fondation d'un fonds exceptionnel de 3 millions d'euros.



'Cette somme est destinée à soutenir des actions de prévention, de protection ou de soins, et à fournir du matériel de première nécessité dans tous les pays où le Groupe est présent', explique Orange.



Ces fonds s'ajoutent aux 5 millions d'euros de contributions déjà engagés par les Fondations Orange et les filiales du groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ORANGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok