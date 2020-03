Orange : De la data supplémentaire pendant le confinement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jour offrir, sous forme d'option, 10 Go d'internet mobile supplémentaires à ses clients ayant consommé l'intégralité de leur enveloppe data.



'Cette offre est valable à partir du 1er avril 2020, pour les abonnés mobile Orange et Sosh. Elle permettra en particulier de répondre aux besoins en data des clients qui n'ont pas un accès internet suffisant pour toute la famille ainsi que des personnes qui doivent se déplacer pour assurer les services essentiels de la nation', indique le groupe.



L'option sera proposée jusqu'au 30 avril et sera accessible à quelque 16 millions de clients.



