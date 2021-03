Orange : Crée un Conseil d'éthique de la Data et de l'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce la création de son Conseil d'éthique de la Data et de l'IA, présidé par Stéphane Richard, p.d.-g. d'Orange.



Cet organe consultatif et indépendant a pour mission d'accompagner la mise en oeuvre par l'entreprise de principes éthiques encadrant l'utilisation des technologies de data et d'Intelligence Artificielle.



Le Conseil sera notamment chargé de créer une charte éthique pour un usage responsable de la data et de l'IA chez Orange, et de suivre son implémentation au sein des entités du Groupe.



Le Conseil d'éthique de la Data et de l'IA d'Orange est composé de 11 personnalités externes, choisies pour leur indépendance et leur neutralité et la diversité de leurs profils : Raja Chatila, Professeur d'IA, Robotique et éthique à Sorbonne Université, Cécile Dejoux, Professeur des Universités au Cnam, Lê Nguyên Hoang, Chercheur et médiateur scientifique en informatique à l'EPFL, Suisse, Mark Hunyadi, Professeur de philosophie morale et politique à l'Université de Louvain, Etienne Klein, Directeur de laboratoire au CEA, Jean-Noël Lafargue, Maître de conférences à l'Université Paris 8, Caroline Lequesne-Roth, Enseignante-Chercheuse Université Côte d'Azur, Claire Levallois Barth, Maître de Conférences en droit à Télécom Paris, Winston Maxwell, Directeur d'Études en droit à Telecom Paris, Sasha Rubel, Experte Internationale IA responsable et open data, Françoise Soulie-Fogelman, Consultante en IA, Ancienne professeure et dirigeante de Start-up.





