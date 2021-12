Orange : Credit Suisse dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a dégradé lundi sa recommandation sur Orange, qu'il ramène de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 11,5 à 11 euros.



Dans une note publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier estime qu'une période d'incertitude stratégique s'ouvre pour l'opérateur télécoms avec le départ programmé de son PDG, Stéphane Richard.



'Nous ne nous attendons pas à ce que sa démission entraîne des changements immédiats en termes de perspectives, que ce soit au niveau du flux de trésorerie disponible (FCF, attendu entre 3,5 milliard et quatre milliards d'euros) ou des dividendes (plancher de 70 centimes l'action)', précise l'analyste.



'Mais à plus long terme, un changement de direction risque de provoquer une sorte de 'remise à zéro' (reset) signifiant qu'une période d'incertitude pourrait s'ouvrir pour les actionnaires en attendant la nomination d'un nouveau président/directeur général', avertit Credit Suisse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

