Orange : Credit Suisse ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Orange avec un objectif de cours ajusté de 13,50 à 13 euros, dans le sillage d'un abaissement de 0,5% de ses hypothèses de revenus et d'EBITDA pour 2022.



Selon lui, 2021 semble appelé à pâtir d'une compression temporaire de cash-flow, mais 2022 pourrait voir un rebond vigoureux du FCF, et il perçoit 'de l'espace pour une croissance significative du FCF par la suite avec une chute des investissements'.



'Nous voyons peu de soutien pour le titre à court terme, mais vers 2023, nous pensons qu'Orange pourrait générer un equity FCF de trois milliards d'euros ou plus, à comparer à sa capitalisation de marché actuelle de 27 milliards', poursuit-il.



