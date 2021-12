Orange : Création du fonds carbone Orange Nature

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce la création d'Orange Nature, un fonds carbone doté de 50 millions d'euros, avec une rémunération en crédits carbone de haute qualité uniquement.



Le fonds Orange Nature investira, directement ou indirectement, dans différents projets de séquestration de CO2 dans le monde : restauration et conservation d'écosystèmes naturels (mangroves ou projets d'agroforesterie).



' Une importance particulière sera accordée au développement économique et social des territoires et populations concernés par les projets ainsi qu'à leurs impacts positifs sur la biodiversité ' indique le groupe.



La rémunération d'Orange se fera uniquement en crédits carbone de haute qualité , générés par les projets financés.



