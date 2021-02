Orange : Création d'une 'TowerCo' européenne

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan Engage 2025, Orange annonce la création d'une 'TowerCo' européenne sous le nom de Totem, destinée à 'exploiter des actifs d'infrastructure passive mobile de premier ordre'.



Cette société exploitera, dans un premier temps, un portefeuille de tours premium composé d'environ 25500 sites en France et en Espagne. L'opérateur télécoms étudiera la possibilité d'intégrer d'autres actifs d'infrastructure passive mobile européens.



Totem sera animée par une équipe de direction totalement indépendante et dédiée. L'accord cadre prévoit un contrat initial d'une durée de 15 ans conclu avec Orange, avec un renouvellement tacite de deux fois 10 ans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel