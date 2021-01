Orange : Création d'Orange Concessions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce la création d'Orange Concessions, par un accord exclusif avec La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest, auxquels il va vendre 50% du capital et proposer le co-contrôle de cette nouvelle entité.



L'opérateur télécoms historique français explique qu'en s'associant ainsi avec des investisseurs de long terme, il vise à soutenir son développement dans la fibre en zone rurale et valoriser ses infrastructures.



Cette transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021, valorise Orange Concessions à 2,675 milliards d'euros. Avec plus de 4,5 millions de prises FTTH, cette entité sera le premier opérateur de réseaux fibre en zone rurale.



