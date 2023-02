Orange : Orange coopération avec Vodafone dans l'Open RAN

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange et Vodafone annoncent leur coopération pour le partage de réseaux Open RAN dans les zones rurales européennes.



Le groupe souligne que c'est la première fois que deux opérateurs conviennent de partager un réseau RAN ouvert en Europe.



Les premiers sites commerciaux, entrant dans le cadre de cet accord, devraient être déployés cette année dans une zone rurale de Roumanie, près de Bucarest.



' L'engagement des deux opérateurs en faveur de l'Open RAN soutient également l'objectif ambitieux de la Commission européenne de déployer la 5G dans toutes les zones habitées d'ici 2030 ' indique le groupe.



Selon Michaël Trabbia, Chief Technology and Innovation Officer du groupe Orange ' Cette initiative représente également une avancée majeure sur la voie des réseaux agiles et entièrement automatisés, capables d'utiliser pleinement le potentiel de la virtualisation et de l'IA pour renforcer les performances tout en réduisant les coûts d'infrastructure et d'exploitation. '



' L'Open RAN est en outre une excellente occasion de faire passer le partage de réseau dans une toute nouvelle dimension, avec une différenciation encore plus grande des opérateurs grâce à la possibilité pour chacun des partenaires de régler son réseau de manière plus indépendante, en fonction des promesses faites à ses propres clients. '



