Orange : Convention contre les dégradations dans le Morbihan

(CercleFinance.com) - Orange fait part de la signature à Vannes, avec le préfet du Morbihan, d'une Convention territoriale de lutte contre les malveillances visant les réseaux de télécommunication, dans le cadre de la convention nationale signée le 9 mars avec le ministre de l'Intérieur.



'L'opérateur renforce ainsi les actions de prévention et de lutte contre les actes de malveillance (vols, destructions et dégradations), en coordination étroite avec l'Etat et les forces de police ou de Gendarmerie', explique-t-il.



Depuis janvier 2020, Orange indique avoir constaté plus de 130 actes de sabotage dont 61 sites mobiles dégradés, privant ainsi de nombreux foyers, entreprises et organismes publics (hôpitaux, numéros d'urgence...) de moyens de communication.



